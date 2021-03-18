Руководство московского ЦСКА не планирует увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера до окончания текущего сезона.

По информации Sport24, клуб может сохранить 43-летнего специалиста до конца действия контракта. Соглашение Гончаренко с «армейцами» рассчитано до лета 2021 года, но если ЦСКА выйдет в Лигу чемпионов, контракт может быть продлен.

Гончаренко возглавил столичный клуб в декабре 2016 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Суперкубок России, дважды стал вторым в РПЛ, а также дошел до четвертьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

На данный момент «армейцы» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков в 23 турах. Они проигрывают лидеру сезона «Зениту» восемь баллов.