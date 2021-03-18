Часто так бывает, что вот предвкушаешь матч с крутой вывеской, ждешь его с нетерпением, а потом смотришь и думаешь — зря потратил время. Центральный поединок 23-го тура РПЛ явно не из этой оперы. «Пять с половиной» голов, два пенальти, красная карточка, масса спорных эпизодов — в зарубе ЦСКА и «Зенита» было всё и даже больше. Nevasport разбирает московский перформанс с разных ракурсов.

Фактор Вендела

Для начала о главном: «Зенит» победил! Причем абсолютно по делу; это должны признать даже болельщики «Спартака». Петербуржцы уступали, получив пламенный привет от Рондона, но проявили характер и вырвали важнейшие в турнирном смысле три очка. Героем заделался Вендел — не самый очевидный перед стартовым свистком кандидат на лавры MVP. До вечера среды бразилец вообще не забивал в РПЛ, чем несказанно радовал хейтеров «Зенита»: мол, «Газпром» вбухал кучу денег, а отдачи никакой.

И вдруг Вендел разразился дуплетом в крайне значимом поединке. Его шедевральный удар с правой в «девятку» — украшение тура. Выходит, все-таки не зря сине-бело-голубые отстегнули «Спортингу» 20 миллионов за 23-летнего кудесника. Пусть не сразу, но Вендел освоился в Петербурге и доказал, что способен в одиночку решать судьбу важного матча. И дело даже не столько в голах Акинфееву, сколько в общей полезности в построении командной игры. Вендел был главной фигурой в центре поля: успевал и в обороне отрабатывать, и атаки разгонять, и блистательно их завершать.

Дзюба уже не тот?

Капитан сборной России снова не забил пенальти. Как и в матче с «Рубином», он пнул мяч в тот же правый от себя угол, куда сиганул вратарь. Но все же это два разных случая. Если в Казани промах форварда стал роковым и аукнулся неприятным поражением «не по игре», то в Москве после нереализованного пенальти у «Зенита» еще был целый тайм на то, чтобы доказать свое превосходство. Что он в итоге и сделал.

Другой вопрос, что, помимо пенальти, Дзюба запорол еще один верняк, когда Кузяев обокрал соперника на чужой половине и вывел партнера на позицию убойнее некуда, а тот возьми и катни мяч прямо в руки Акинфееву. Реализация у лучшего бомбардира сборной России стала хромать — факт. Однако так ли все плохо? Видно, что форвард не зацикливается на неудачах в пробитии пенальти и в целом пребывает в нормальном психологическом состоянии. Будь иначе — он не поучаствовал бы напрямую в двух капитуляциях Акинфеева, когда сначала забил сам, а затем сбросил мяч под «пушку» Вендела. Гол «Ахмату» в прошлом туре, 1+1 в матче с ЦСКА — это ли не свидетельство того, что Дзюба прибавляет? Сразу после рестарта сезона у него не пошло, но на то была объективная причина — из-за коронавируса Артем пропустил первый дубайский сбор, и требовалось время на набор кондиций.

А судьи что?

В российском футболе с его извечными судейскими скандалами в каждом спорном эпизоде может померещиться предвзятость. В гвозде 23-го тура этих эпизодов снова было хоть отбавляй. Главный арбитр Евгений Кукуляк не единожды прибегал к помощи VAR. И, следует признать, выносил справедливые вердикты, будь то красная карточка Ахметову за удар шипами в «икру» Кузяеву или назначение обоих пенальти.

Но в одном эпизоде бригада Кукуляка, полагаем, все же недоработала. Когда при счете 1:3 мяч после удара Дугласа Сантоса угодил в штангу и, очень похоже на то, полностью пересек «ленточку», прежде чем его выгреб Акинфеев. Нетрудно представить, какой хай поднялся бы, если бы ЦСКА отыгрался в концовке.

Когда уйдет Гончаренко?

ЦСКА проваливает весеннюю часть чемпионата: в четырех турах после рестарта красно-синие потерпели три поражения. Единственная победа — и та над невзрачным «Ахматом». Армейцы умудрились проиграть даже тонущему «Арсеналу», который не побеждал десять туров подряд. Неудача в матче с «Зенитом» — во многом тренерская. Виктор Гончаренко явно прогадал с подбором исполнителем в центре поля. Ставка на Облякова и Ахметова не сыграла: первый не доглядел за Венделом, второй и вовсе удалился.

Поражение от прямого конкурента практически лишает ЦСКА шансов взять титул и вновь ставит вопрос относительно главного тренера ребром: когда же наконец Гончаренко исчерпает лимит доверия? Здесь стоит вспомнить, как в декабре после серии невзрачных результатов и вылета из Лиги Европы тоже казалось, что дни белоруса в Москве сочтены — вот-вот последует отставка. Те же мысли проскакивают и сейчас. Но, что-то подсказывает, Евгений Гинер не станет и теперь рубить сплеча и по крайней мере дождется окончания сезона. У ЦСКА есть еще Кубок России, где после схода «Зенита» и «Спартака» он главный фаворит.

Золотая интрига — всё?

Победа в Белокаменной приближает «Зенит» к восьмому в истории клуба и третьему подряд чемпионству. По сути, свергнуть чемпионов с трона по силам только «Спартаку», отстающему на 7 очков при матче в запасе. Но если изучить календарь оставшихся матчей, то придет понимание: красно-белым поможет разве что чудо. В семи турах «Зенит» имеет право как минимум на одну ошибку (а, скорее всего, на две или даже три).

Оставшиеся соперники не вызывают чувства страха: «Химки», «Сочи», «Краснодар», «Ротор», «Локомотив», «Уфа» и на закуску «Тамбов», который одной ногой уже на том свете. Для сравнения, «Спартаку» предстоит сыграть с «Уралом», «Ростовом», «Локомотивом», «Уфой», ЦСКА, «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом». Как ни крути, календарь у «Зенита» легче.