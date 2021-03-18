Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос оценил вклад Вендела в победу в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2). Оказывается, автор дубля прибавил после подсказок соотечественника.

Дуглас рассказал, что Вендел совершал потери, и поэтому у него не было возможности играть вперед.

«После этого несколько раз сказал ему — если нет возможности атаковать самому, старайся сохранить мяч и играй каждый момент до конца, чтобы не терять концентрацию. В итоге эти наши разговоры помогли, и потом Вендел очень хорошо себя проявил», — приводит слова Дугласа Сантоса «Матч ТВ».

По словам Дугласа, у Вендела хорошие волосы, поэтому каждый хотел забрать их чуть-чуть себе.

После победы над ЦСКА «Зенит» (48) лидирует в первенстве в РПЛ, опережая ЦСКА на 8 очков.