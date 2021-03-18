Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, занимающая 126-ю строку в рейтинге WTA, обыграла в двух партиях чешку Катерину Синякову в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге — 6:4, 6:4.

Поединок длился полтора часа. 69-я ракетка мира Синякова сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из шести. Гаспарян пять раз взяла чужую подачу. В следующем круге россиянка сразится с соотечественницей Екатериной Александровой, посеянной на St. Petersburg Ladies Trophy под первым номером. В своем матче 1/8 финала Александрова обыграла в двух сетах другую чешку Терезу Мартинцову — 6:3, 6:4.

Ранее в четвертьфинал пробились Вера Звонарёва, оказавшаяся сильнее Фионы Ферро из Франции (6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:2)), и Светлана Кузнецова, победившая китаянку Синьюй Ван (6:1, 7:5).