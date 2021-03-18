Основной разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос в преддверии поединка Евролиги с испанской «Басконией» рассказал, что нужно сделать «Зениту» для победы.

По словам Пангоса, испанский клуб сейчас играет очень хорошо и переживает хороший момент. Эта команда, по мнению Пангоса, выходит на паркет и играет агрессивно, особенно в защите.

«Мы должны привнести энергию в свою игру и использовать свои возможности против них. Мы пережили небольшой стресс, проиграли несколько матчей. Никогда не хочется проходить через такое, но если мы выйдем из этого периода сильнее, это хорошо для нас», — приводит слова Пангоса официальный сайт «Зенита».

Пангос подчеркнул, что сейчас важное время — «Зениту» нужны победы, поэтому команда постарается использовать все возможности, которые есть.

Матч «Зенит» — «Баскония» начнется сегодня в 20.00 в СИБУР Арене.