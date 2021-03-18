Боец смешанных единоборство Пётр Ян обвинил Алджамейна Стерлинга в симуляции во время их поединка на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Бой состоялся 6 марта. Ян не смог защитить чемпионский титул в наилегчайшем весе. Во втором раунде судьи дисквалифицировали россиянина за запрещенный удар соперника коленом в голову, когда тот находился в партере. Американец ямайского происхождения отказался продолжать бой, но показательно не стал забирать чемпионский пояс. Позже соперники договорились о реванше. Дата повторной схватки пока не определена.

Ян считает, что Стерлинг мог продолжить бой. «Могу сейчас взвешенно сказать, что он симулировал. Стерлинг лежал, глазами хлопал, исполнял, кружил, все забыл. А потом отвечал на вопросы, куражился с поясом с друзьями. Он с каждой секундой умирал все сильнее, когда услышал, что рефери хочет меня дисквалифицировать», — передает слова Яна РИА «Новости».

Поражение стало для екатеринбуржца вторым в карьере. Стерлинг одержал 20-ю победу в 23 боях.