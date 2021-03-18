Российский форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв рассказал о возвращении на лёд бывшего хоккеиста СКА Владимира Тарасенко.

По словам Барбашева, возвращение Тарасенко — большая радость для клуба, поскольку Владимир -один из главных игроков «Сент Луиса». Барбашев рассказал, что за последние три года Тарасенко перенес три операции на одном плече, что было для него тяжелым периодом.

«Считаю, что Тарасенко совершил подвиг. У меня сейчас была первая операция в карьере. И у меня еще не особо серьезная травма. Мне было тяжеловато после нее. А у Вовы было гораздо сложнее всё, он намного больше пропускал. Так что это вообще другое, даже не сравнить», — цитирует Барбашёва Sport24.

До травмы Тарасенко выходил на лед 14 августа 2020 года в домашнем матче с «Ванкувером» (3:4 ОТ). В прошлом сезоне он провел только 10 матчей. До этого помог «Сент-Луису» завоевать первый в истории клуба Кубок Стэнли. Первую шайбу после травмы он забросил 13 марта.