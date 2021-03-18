Российский фигурист Михаил Коляда усложнил техническое содержание короткой и произвольной программ накануне чемпионата мира, который запланирован в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Об этом заявила его тренер Татьяна Мишина. «У него в арсенале (четверные) сальхов и тулуп. Но дело в том, насколько стабильно он будет исполнять и в короткой и в произвольной программах», — цитирует Мишину РИА «Новости».

ЧМ-2021 в Стокгольме будет пятым в карьере Коляды. На четырех предыдущих он завоевал одну медаль — бронзовую в 2018 году в Милане. На последнем форуме в Фукуоке 26-летний спортсмен заняла 6-е место. В нынешнем сезоне он третий раз в карьере выиграл чемпионат России.

Помимо Коляды, Россию в Швеции в мужском одиночном катании представит 17-летний дебютант подобных форумов Евгений Семененко.