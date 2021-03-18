Норвежская лыжница Тереза Йохауг может быть лишена престижной национальной награды «Медаль Холменколлена» из-за нарушения антидопинговых правил в 2016 году.

Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира была удостоена награды в 2013 году за высокие достижения в спорте. Она не попадает под действие новых правил при вручении награды, введенных в 2019 году. Однако совет, который принимает решение о премировании, может сделать исключение и отобрать медаль у норвежской лыжницы в связи с ее допинговым прошлым, — сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Dagbladet.

Из-за обнаружения в организме анаболического стероида клостебола Йохауг была отстранена от соревнований на полтора года, что стоило ей участия на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. После отбытия срока дисквалификации скандинавка выиграла семь золотых медалей на чемпионатах мира-2019 в Зефельде и -2021 в Оберстдорфе.