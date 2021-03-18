Хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов, прибыв в расположение сборной России, извинился перед партнером по сборной и хавбеком «Зенита» Далером Кузяевым за грубую игру в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч завершился победой «Зенита» (3:2). В игре Ахметов грубо попал шипами в ногу Кузяеву. Арбитр Кукуляк не заметил нарушения, однако после вмешательства VAR был удален Ахметов был удален.

Грубое нарушение Ахметова обернулось для Кузяева только ушибом. Сообщается, что полузащитник «Зенита» принял извинения Ильзата.

Помимо заработанного пенальти в матче с ЦСКА Кузяев сделал две голевые передачи.