Российская фигуристка Анастасия Гулякова исполнила тройной аксель во время одной из тренировок. Видео прыжка с вынесенными вверх руками можно посмотреть в телеграм-канале «Фигурное катание».

18-летняя Гулякова занимается в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина, к которому перешла от Ильи Климкина в 2018 году. В нынешнем сезоне она завоевала серебро на турнире Ice Star и стала бронзовым призером на Rostelecom Cup. На третьем этапе Кубка России она стала пятой. На чемпионате России в Челябинске Гулякова заняла лишь 12-е место. Годом ранее она выиграла финал Кубка России в женском одиночном катании.

В группе Мишина тройной аксель исполняет также Елизавета Туктамышева, которая нынче готовится к чемпионату мира в Стокгольме.