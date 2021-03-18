«Манчестер Юнайтед» не заинтересован в возвращении нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что после вылета туринского клуба из Лиги чемпионов, где он проиграл по сумме двух встреч «Порту» в 1/8 финала (1:2 и 3:2), Роналду может покинуть Апеннины по воле работодателя и вернуться на Туманный Альбион. За «МЮ» чемпион Европы-2016 выступал с 2003-го по 2009-й годы. В составе манкунианцев он выиграл Лигу чемпионов (финал с «Челси» проходил на московском стадионе «Лужники»), клубный чемпионат мира, а также стал трехкратным чемпионом Англии.

По сведениям Daily Express, «МЮ» отказался от идеи вернуть КриРо. Контракт 36-летнего футболиста с «Юве» истекает летом следующего года. До «Старой синьоры» он выступал за мадридский «Реал».