В четверг, 18 марта, в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Урал». Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 19:00 по мск. «Спартак» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Клуб в период «спячки», а именно с января по февраль успели получить одного сильного полузащитника Йоррита Хэндрикса и вернули в строй Квинси Промеса. Однако из «Спартака» ушли Александр Кокорин и Максим Глушенков, но аналитики считают, что коллектив только усилился после этого решафла.

Команда из Москвы продолжила сезон вылетом из Кубка России, не справившись на чужих трибунах против «Динамо» в 1/8 финала. Матч закончился с результатом 0-2, сразу после «Спартак» проиграл на домашних трибунах против «Рубина» с аналогичным результатом, матч проходил в рамках РПЛ.

Последние же встречи для клуба прошли очень даже успешно. Разгром с очень неожиданным счётом против «Краснодара» (6-1) и триумф над «Динамо» в упорной борьбе (2-1).

«Урал»

Зимние сборы для клуба прошли очень успешно. Они сумели из шести встреч выиграть четыре и дважды сыграть в ничью. К коллективу присоединился Иван Коновалов и нападающий Илдрен Ибрахимай.

Последние матчи для команды из Екатеринбурга прошли более спокойно. Сперва ничья с «Уфой» в безрезультативной игре, а затем триумф над «Ротором» (1-0).

Прогноз и ставки

На победу «Спартак» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.57, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Урала» — 6.20.

Аналитики считают, что в сегодняшнем встрече будет не самая результативная игра и поэтому предлагают рассмотреть прогноз на тотал голов меньше 2.5 и обе не забьют с коэффициентом 2.22.