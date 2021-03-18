Россиянка Дарья Касаткина обыграла в трех сетах белоруску Александру Саснович в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2).

Поединок длился 2 часа 50 минут. 61-я ракетка мира Касаткина три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 9 брейк-поинтов из 24. Саснович, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, сделала два эйса, семь двойных ошибок и взяла 8 подач соперницы.

В четвертьфинале Касаткина померится силами с победителем российского противостояния Камилла Рахимова — Вероника Кудерметова.

Ранее в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy пробились еще четыре россиянки. Маргарита Гаспарян была сильнее чешки Катерины Синяковой (6:4, 6:4), Вера Звонарёва победила француженку Фиону Ферро (6:7, 7:5, 7:6), Светлана Кузнецова обыграла китаянку Синьюй Ван (6:1, 7:5), Екатерина Александрова сломила сопротивление чешки Терезы Мартинцовой (6:3, 6:4).