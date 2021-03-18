Игроки «Зенита» и ЦСКА, игравшие между собой накануне в игре 23-го тура чемпионата России, прибыли в расположение национальной сборной России. «Зенит» накануне выиграл со счетом 3:2.

До Сочи, где проходит сбор команда Станислава Черчесова, добрались футболисты «Зенита» Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артём Дзюба. Также прибыли игроки ЦСКА — Ильзат Ахметов и Мариу Фернандес. Помимо зенитовцев и армейцев в Сочи прилетел защитник «Ахмата» Андрей Семенов, чей клуб накануне переиграл «Химки» (2:0). Другие игроки приедут в расположение команды после матчей текущего тура РПЛ.

В предстоящую паузу на матчи сборной пройдут встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).