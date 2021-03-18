Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной Станислав Черчесов выразил свое отношение к тому, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба не забивает второй пенальти подряд. Накануне Дзюба не сумел переиграть голкипер ЦСКА Игоря Акинфеева в гостевой игре 23-го тура РПЛ.

«Мы не говорили, но я читал, что Дзюба сказал, что теперь возьмет академическую паузу. Игрок чувствует сам, бить ли ему, а мы не настаиваем. Следующего пенальтиста определим», — сказал Черчесов, подчеркнув. что главное, чтобы этот пенальти был.

Черчесов отметил, что удовлетворен работой сборников в матче «Зенита» и ЦСКА. По его мнению, что с каждым туром команды добавляются. Главный тренер сборной России остался доволен.

В предстоящую паузу на матчи сборной пройдут встречи квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).