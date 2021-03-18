Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков выложил на своей официальной странице в инстаграме видео с тренировки в зале, где он танцуют с юными фигуристсками.

«Пока наша банда чилит в Новогорске, мы в тельняшках изучаем Waiving. Группа Тутберидзе, Дарья Усачёва, Софья Акатьева и я ваш покорный слуга, танцующий железяка», — подписал видео хореограф.

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Напомним, в финале Кубка России среди юниоров, который состоялся в московском дворце спорта «Мегаспорт», 1-е место взяла Акатьева, набравшая по результатам короткой и произвольной программ 241,04 балла. Усачева побеждала на чемпионате Москвы по фигурному катанию в декабре 2020-го года.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о поведении тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруги Яны Рудковской в отношении ухода Алены Косторной.