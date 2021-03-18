Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинальном поединке россиянин переиграл со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2 представителя Италии Янника Синнера.

Матч продолжался два часа и 31 минуту. За это время Карацев шесть раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять из четырнадцати брейк-пойнтов. В активе Синнера десять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча, в котором встретятся россиянин Андрей Рублёв и венгр Мартон Фучович.