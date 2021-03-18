Руководитель Activision Blizzard Бобби Котик должен получить премию за 2020 года в размере 200 млн долларов. Инвесторы организации были обеспокоены таким решением и выразили недовольство. Аналитик ctW Investment Group Майкл Варнер объяснил почему именно руководитель не должен получить такую высокую награду. По его словам, акции Blizzard увеличились не только из-за решения Котика.

Хотя рост стоимости акций Activision заслуживает одобрения, это достижение само по себе не оправдывает столь высокую оплату труда генерального директора. Существует множество факторов, которые могут способствовать росту стоимости акций компании, которые не связаны с руководством Роберта Котика напрямую.

Ранее стримерша с никнеймом Katsplay обвинила своих зрителей за то, что они совершали донаты меньше одного доллара. Она попросила администраторов Twitch канала заблокировать пожертвования, которые находятся в этом низком диапазоне. Katsplay также назвала этих людей бедняками.