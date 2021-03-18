В КХЛ стартовала четвертьфинальная пара Кубка Гагарина-2021. В конференции «Запад» СКА сражается с московским «Динамо».

Серия пройдет до четырех побед одной из команд. Стадией ранее, СКА был сильнее минского «Динамо» (4:1), московское «Динамо» одолело «Северсталь» (4:1).

Напомним, что все четыре матча между СКА и «Динамо» в «регулярке» завершились победами команды Владимира Крикунова. Команда Валерия Брагина уступила 3:4, 1:2ОТ, 0:2 и 1:3.

Сначала команды дважды сыграют в Ледовом дворце (18-го и 20-го), затем переедут в Москву, где проведут еще две встречи (22-го и 24-го). Дальнейшие матчи, если понадобится, пройдут 26-го, 28-го и 30-го марта.