Организация Riot Games поделилась результатами расследования, в котором фигурировал директор компании Николо Лоран. Его обвиняли в сексуальных домогательствах, однако представители студии заявили, что нет никаких причин накладывать какие-либо санкции на него.

Напомним, что секретарь Шэрон О Доннелл подала в суд на своего руководителя в начале этого года, в заявлении было сказано, что Лоран многократно ругался на него, а также словестно опускал секретаря с помощью сексистких высказываний.

Расследование проводила сторонняя компания, однако не нашла никаких грубых нарушений. По итогам, было вынесено заявление о том, что девушка была уволена из-за жалоб и нарушений.

Ранее руководитель Activision Blizzard Бобби Котик должен получить премию за 2020 года в размере 200 млн долларов. Инвесторы организации были обеспокоены таким решением и выразили недовольство. Аналитик ctW Investment Group Майкл Варнер объяснил почему именно руководитель не должен получить такую высокую награду. По его словам, акции Blizzard увеличились не только из-за решения Котика.