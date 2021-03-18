Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев ответил на вопрос, что в «Зените» якобы кто-то бунтует против Семака.

По словам Кузяева, в «Зените», совершенно нормальная, рабочая атмосфера — никаких проблем нет.

«Конечно, есть какие-то недопонимания, но это нормально, потому что существует диалог между игроками и тренером. Я считаю, что это в порядке вещей. В команде все замечательно», — заверяет Кузяев.

Напомним, что Кузяев сделал две голевые передачи в матче с ЦСКА (2:3). Также футболист заработал на себе удаление — ему в ногу въехал полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов.