Киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин высказался о самом неэффективном герое для предмета Aghanim’s Scepter в Dota 2. По его словам, Arc Warden именно тот персонаж, поэтому 4200 золота лучше потратить на что-нибудь другое. Этими мыслями он поделился во время личной трансляции на Twitch.

Хуже Aghanim’s Scepter, чем на Arc Warden, сложно придумать. За него ты получаешь дополнительный Spark Wraith. Ладно, если бы сразу два Spark Wraith летело, а так он может активироваться или не активироваться Хороший кор должен уметь играть на всех позициях. Потому что ты должен понимать, что «пятерка» хочет делать, а что — «четверка»

Ранее Никита Daxak Кузьмин рассказал о причинах ухода коллеги Данилы illusion Гржевски из состава Prosti Esli и об распаде ростера. По словам киберспортсмена, Гржевски поступил очень некрасиво, опоздав на тренировку и заявив о том, что хочет покинуть ростер накануне перед важной встречей. Об этом Кузьмин сообщил во время личной трансляции на Twitch.