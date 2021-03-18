Аналитик и стример по Dota 2 Евгений Sh4dowehhh Алексеев поделился своими мыслями о распаде коллектива Prosti Esli. По его словам, ростер мог перестать существовать из-за игрока первой позиции Никиты Daxak Кузьмина из-за его сложного характера. Этими мыслями Алексеев поделился в подкасте на ютуб канале parimatch.

Неудивительно, что тимка распалась. Зная Daxak по стримам и отзывам его бывших тиммейтов, с ним тяжело общаться. Он хорошо нажимает кнопки, но я не знаю, что у него в башке. Он по-своему преподносит информацию. С ним тяжело общаться и спорить как с личностью.

Ранее аналитик и стример по Dota 2 Евгений Sh4dowehhh Алексеев высказался о перспективе СНГ-коллективов на грядущем мейджоре ONE Esports Singapore Major 2021. По его словам, Natus Vincere могут не выйти из группового этапа из-за сильных соперников, а Team Secret должны добраться до финала. Этими мыслями Алексеев поделился в подкасте на канале parimatch.