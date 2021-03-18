Универсальный игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев рассматривает варианты для дальнейшего продолжения карьеры.

Как сообщает «Матч ТВ», Игнатьев и «Локомотив» до сих пор не пришли к договоренности по новому контракту. У сторон есть разногласия по срокам будущего контракта. Клуб предлагает 34-летнему футболисту соглашение сроком на один сезон. Футболист хочет подписать контракт на два года.

«Зенит» заинтересован в правом защитнике с российским паспортом, который бы подменял Вячеслава Караваева. Агенты это знают, поэтому предложили Игнатьева сине-бело-голубым. Однако «Зенит» не намерен переплачивать личные условия футболисту. Представители Игнатьева запросили для своего клиента почти ту же зарплату, которую он получает сейчас в «Локомотиве». «Зенит» не готов к данным условиям.

При этом не исключается вариант, что стороны договорятся, а также тот факт, что игрок останется в «Локомотиве» или перейдет в другой клуб РПЛ.