СЕО организации Virtus.pro Сергей Гламазда поделился своими мыслями о формировании состава VP.Prodigy по CS:GO. По его словам, менеджмент применил новые форматы взаимодействия, а также рассказал, что глупо было делать одно и тоже, поэтому кардинальная смена состава должна привести к более удовлетворительному результату. Об этом Гламазда сообщил в твиттере.

Идем в бой с новыми силами! Глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат. Сейчас с приходом Алексея и новым форматом работы с молодежью мы верим в результат. Поддержим наших парней

Ранее организация Virtus.pro объявила о том, что подписывает новый состав по CS:GO под названием VP.Prodigy. Капитаном коллектива стал Алексей RuFire Бураков, а также к ростеру присоединились Никита bloodyK Добрынин, Евгений Resalty Фролов, Армен cheerful Эксузян и Иван lom1k Овсяник. Анонс состоялся на официальном сайте virtus.pro.