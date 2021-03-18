Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин снова вышел на лед после травмы. Хоккеист приступил к тренировкам с командой.

«Игорь Шестёркин сегодня на тренировке вместе с командой», — написал в твиттере журналист Винс Маркольяно.

Напомним, что бывший вратарь СКА не выходил на лед с 5 марта этого года, когда получил повреждение в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз».

За 6 минут до конца третьего периода Шестеркина заменил другой российский вратарь Александр Георгиев. После матча выяснилось, что голкипер получил травму нижней части тело — хоккеист столкнулся с небольшим растяжением паха.