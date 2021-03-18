Аналитик по CS:GO Данкан Thorin Шилдс высказался о том, что продолжает словесное противостояние с бывшими игроками Natus Vincere. По его словам, киберспортсмены уже достаточно оболгали аналитика, поэтому он будет испытывать меньше уважения к ним. Эту позицию Шилдс обозначил в твиттере.

Легенды NAVI, которые лгут обо мне публично, не заставят меня лгать о них. Однако я стану гораздо меньше их уважать и продолжу рассказывать правду о том, какими кусками дерьма они были

Некоторое время назад между аналитиком и бывшими игроками состава «Рождённые Побеждать» возник конфликт о нарушении правил турнира Arbalet Cup Dallas 2010, после чего последовала словесная перепалка между ними.

Ранее Данкан Thorin Шилдс высказался о киберспортсмены из ростера OG Иссе ISSAA Мурада и его ситуацией с переводом на скамейку запасных. По его словам, геймер долгое время сталкивался с проблемой высокого пинга, тем самым его результаты были недостаточно удовлетворительными. Об этом Шилдс рассказал в твиттере.