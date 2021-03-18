В шведском Эстерсунде на заключительном этапе Кубка мира по биатлону пройдет женский спринт.Спортсменки выйдут на старт в 14.30 по московскому времени.

Биатлонистка предстоит пройти 7,5 км и два огневых рубежа — из положения лежа и стоя. За промах придется бежать штрафной круг.

От России в гонку ворвутся Светлана Миронова (17-я), Ульяна Кайшева (34-е), Лариса Куклина (42-е), Ирина Казакевич (50-я), Анастасия Шевченко (62-я), Евгения Павлова (64-е), Татьяна Акимова (94-е) и Анастасия Гореева (102-е).