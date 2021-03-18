Московский «Спартак» оформил крупную победу над «Уралом» в игре 23-го тура чемпионата России РПЛ. Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счетом 5:1.

«Спартаку» удалось подавить «Урал» прессингом. В первом тайме быстрые голы забили Джордан Ларссон и Квинси Промес. К 26-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0. В компенсированное время к первому тайму был назначен пенальти, который реализовал форвард Александр Соболев, доведя счет до крупного.

Во втором тайме Эрик Бикфалви ударом с пенальти сократил счет. Но уже через две минуты Джордан Ларссон оформил дубль, забив со штрафного удара. Соболев забил также на исходе второго тайма, поставив точку в матче ударом с пенальти.

Таким образом, «Спартак», набрал 44 очка и занимае второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.