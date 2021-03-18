В игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своем поле встречался с московским «Динамо». Игра проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:3.

«Краснодар» открыл счёт на одиннадцатой минуте — отличился полузащитник Тони де Вильена. На восемнадцатой минуте хозяева остались в меньшинстве — после удаления Кайо, который получил вторую желтую карточку. На 51-й минуте «Краснодар» забил второй мяч после гола Юрия Газинского.

Первый ответный мяч «Динамо» провело на 58-й минуте — голом отметился Даниил Фомин. На 66-й минуте гости сравняли результат после гола Константина Тюкавина. На 80-й минуте тот же Тюкавин оформил дубль, забив победный мяч «Динамо».

Таким образом, «Краснодар» с 34 очка занимает девяет место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» с 39 очками идёт на пятом месте.