Российская теннисистка Анастасия Гасанова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге. Там она ее уже ждет другая россиянка Вера Звонарёва. В игре второго круга Гасанова со счётом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4) переиграла другую представительницу России Анастасию Павлюченкову.

Матч продолжался три часа и три минуты. За это время Гасанова ни разу не подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семнадцати. Павлюченкова сделала четыре эйса, двенадцать раз ошиблась на подаче и сделала семь брейков из одиннадцати.

Отметим, что россиянки бьют все рекорды по попаданию в восьмерку сильнейших. В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге с Кристиан сыграет Светлана Кузнецова. Также состоится матч между Маргаритой Гаспарян и Екатериной Александровой. Еще одна российская пара — Дарья Касаткина встретится с победителем матча между Камиллой Рахимовой и Вероникой Кудерметовой.