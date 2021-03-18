«Зенит» уступил в «Юбилейном» Басконии» — встреча состоялась в рамках очередного тура Евролиги. Итоговый счет встречи 75:79.

Как это бывало в предыдущих матчах «Зенит» завалил концовку. Еще за две минуты до конца «Зенит» вел в счете с разницей в 8 очков. Команда Хварьера Паскуаля проиграла в четвертой четверти со счетом 16:23, хотя здорово провела вторую четверть, выиграв отрезок 31:15.

Обидную потерю допустил Кевин Пангос, после которой «Баскония» забила с фолом. При равном счете в одной из заключительных атак «Баскония» реализовала 3-очковый бросок.

Это четвертое поражение «Зенита» в Евролиге в последних пяти матчах.