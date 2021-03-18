В первой игре серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» с крупным счетом обыграло петербургский СКА. Игра в Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу команды Владимира Крикунова.

«Динамо» открыло счет в середине первого периода — в большинстве отличился защитник Михал Чайковски. Во втором периоде на 31-й минуте защитник Андрей Сергеев удвоил преимущество москвичей. В третьем периоде на 45-й минуте Линдберг забросил третью шайбу.

СКА отыграл одну шайбу на 56-й минуте — отличился шведский защитник Лукас Бенгтссон в большинстве. В концовке СКА снял голкипера, после чего Дмитрий Яшкин забросил шайбу в пустые ворота.

Таким образом, «Динамо» повело в серии со счетом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.