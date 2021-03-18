Российский шахматист Ян Непомнящий выбил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена из турнира чемпионов. Российский гроссмейстер нанес поражение Карлсену. Матч проходил из четырех партий в быстрые шахматы и завершился победой россиянина.

Матч первого дня, состоящий из четырех партий в быстрые шахматы, завершился победой россиянина со счетом 2,5-1,5 очка. В пятницу состоится второй игровой день.

Ранее российский шахматист вышел в полуфинал турнира, переиграв другого сильного гроссмейстера Хикару Накамуру.

Непомнящий является одним из претендентов на титульный матч с Карлсеном. Ян становился чемпионом Европы и России, дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе национальной команды.