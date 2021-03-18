Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале россиянин без проблем обыграл Мартона Фучовича со счетом 7:5, 6:2.

Матч продолжался один час и тридцать минут. За это время Рублёв два раза подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Соперник Рублева выполнил один эйс, сделал девять двойных ошибок и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

В полуфинале Рублев сыграет с другим российским теннисистом Асланом Карацевым, который ранее в трех сетах одолел итальянца Яника Синнера.