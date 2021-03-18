Наставник СКА Валерий Брагин оценил неудачу своей команды в первой игре второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо».

По словам Брагина, второй период СКА сыграл с преимуществом, после чего пропустил второй необязательный гол.

«Всё рядом было в плане атаки. Не забили, а противник использовал свои шансы», — сказал Брагин на пресс-конференции после матча.

Также Брагин отметил, что нападающий Владимир Тракчев может вернуться в состав к следующему матчу.

В первой игре серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» обыграло СКА со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Команда Владимира Крикунова повела в счетом со счетом 1-0. Вторая игра состоится в Санкт-Петербурге 20 марта.