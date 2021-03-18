В Санкт-Петербурге продолжается женский теннисный турнир WTA категории 500 — St. Petersburg Ladies Trophy 2021. В матче 1/8 финала сошлись российские теннисистки Анастасия Гасанова и Анастасия Павлюченкова.

Матч прошел в упорной борьбе. Встреча продолжалась три часа и три минуты. Победу праздновала более молодая Гасанова со счетом 1:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4)

Россиянки на St. Petersburg Ladies Trophy выступают сверх удачно. В восьмерку сильнейших попали сразу семь российских теннисисток. В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Светалан Кузнецова сыграет с Кристиан. Также состоится матч между Маргаритой Гаспарян и Екатериной Александровой. Еще одна российская пара — Дарья Касаткина встретится с победителем матча между Камиллой Рахимовой и Вероникой Кудерметовой.