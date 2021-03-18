Защитник СКА Лукас Бенгтссон оценил поражение армейцев в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с московским «Динамо». Швед стал автором единственной шайбы СКА в первом периоде.

«Начали неплохо. В первом периоде у нас были шансы забить в большинстве, но потом «Динамо» открыло счёт — в таких матчах это много значит. Они были лучше в реализации. Нам в будущем надо активнее лезть на пятачок, оттуда приходит больше всего голов», — приводит слова Бегтссона «Чемпионат».

По словам шведа, соперник хорошо действует в защите и в средней зоне, а СКА с трудом забиралось в зону атаки. Бенгтссон отметил, что надо искать способы взламывать оборону соперника.

Таким образом, «Динамо» повело в серии 1-0. Второй матч пройдёт в Санкт-Петербурге 20 марта.