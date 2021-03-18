Хорватский клуб «Динамо» из Загреба на свое поле встречался с лондонским «Тоттенхэмом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра проходила после победы английского клуба со счетом 2:0 в Англии.

Матч на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия) завершился сенсационной победой хозяев поля со счётом 3:0 по итогам дополнительного времени.

В первой половине игры забитых голов не было. Во втором тайме загребское «Динамо» открыло счет на 62-й минуте встречи — это сделал Мислав Оршич. На 82-й минуте Оршич сделал, который перевёл игру в дополнительное время. На 106-й минуте хорватский форвард оформил хет-трик, став главным героем поединка. По сумме двух встреч хорватский клуб прошел «Тоттенхэм» со счетом 3:2.