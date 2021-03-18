Неудачный день питерского спорта: СКА проиграл «Динамо» первый матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, «Зенит» в это же время уступил «Басконии» в Евролиге, ведя в счете +14 за шесть минут до конца. Эти и другие новости дня — на Nevasport.

«Зенит» вновь проиграл концовку матча Евролиги. На этот раз «Басконии»

«Зенит» уступил в «Юбилейном» Басконии» — встреча состоялась в рамках очередного тура Евролиги. Итоговый счет встречи 75:79. Как это бывало в предыдущих матчах «Зенит» завалил концовку. Еще за две минуты до конца «Зенит» вел в счете с разницей в 8 очков. Команда Хварьера Паскуаля проиграла в четвертой четверти со счетом 16:23, хотя здорово провела вторую четверть, выиграв отрезок 31:15.

«Динамо» уверенно обыграло СКА в первом матче второго раунда Кубка Гагарина

В первой игре серии плей-офф Кубка Гагарина московское «Динамо» с крупным счетом обыграло петербургский СКА. Игра в Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу команды Владимира Крикунова. «Динамо» открыло счет в середине первого периода — в большинстве отличился защитник Михал Чайковски. Во втором периоде на 31-й минуте защитник Андрей Сергеев удвоил преимущество москвичей. В третьем периоде на 45-й минуте Линдберг забросил третью шайбу. СКА отыграл одну шайбу на 56-й минуте — отличился шведский защитник Лукас Бенгтссон в большинстве.

Рублев обыграл Фучовича и сыграет в полуфинале с Карацевым на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место в рейтинге ATP, пробился в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В четвертьфинале россиянин без проблем обыграл Мартона Фучовича со счетом 7:5, 6:2. Матч продолжался один час и тридцать минут. За это время Рублёв два раза подал навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. В полуфинале Рублев сыграет с другим российским теннисистом Асланом Карацевым, который ранее в трех сетах одолел итальянца Яника Синнера.

«Спартак» разгромил «Урал» в РПЛ. Ларссон и Соболев сделали дубли

Московский «Спартак» оформил крупную победу над «Уралом» в игре 23-го тура чемпионата России РПЛ. Матч на стадионе «Открытие Арена» завершился со счетом 5:1. По два гола забили Джордан Ларссон и Александр Соболев. Один мяч забил Квинси Промес. Таким образом, «Спартак», набрал 44 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

7 россиянок сыграют в четвертьфинале Ladies Trophy

Россиянки бьют все рекорды по попаданию в восьмерку сильнейших. В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Вера Звонарева сыграет с Анастасией Гасановой. Светлана Кузнецова сыграет с Кристиан. Также состоится матч между Маргаритой Гаспарян и Екатериной Александровой. Еще одна российская пара — Дарья Касаткина встретится с победителем матча между Камиллой Рахимовой и Вероникой Кудерметовой.