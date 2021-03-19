Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил, почему считает необходимой покупку тредбана для тренировок.

По словам спортсмена, он достиг практически предельного результата и теперь может прибавлять уже в считанных сантиметрах, каждый из которых играет важную роль. С помощью зеркала ему удается работать над развитием правильной техники лыжного хода, но такой способ больше подходит для отработки конькового стиля.

«На нём менял именно коньковую технику, потому что для классической в большей степени сбоку нужен вид. Тредбан как раз таки нужен и для классики, и для конька. Там и крутизну можно делать, проводить тесты. Тредбан будет одной из составляющих, которая поможет давать результат и сделать ещё полшага вперёд», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее Большунов сообщил, что потратит все заработанные за год призовые на покупку тредбана, поскольку в сборной России его нет. Стоимость инвентаря составляет порядка 120 тысяч евро. По словам главы ФЛГР Елены Вяльбе, вопрос в скором времени должен быть решен, и спортсмену не придется тратить личные средства.