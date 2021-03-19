Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своем новом шлеме, в котором начнет сезон в Формуле-1.

По словам гонщика, в целом шлем похож на те, которые были у него в Формуле-2. Главное изменение — отсутствие российского триколора, так как по решению CAS пилот не может выступать под национальной символикой.

«Мне пришлось избавиться от российского флага по очевидным причинам, но, помимо этого, всё осталось прежним. Я оставил оранжевый цвет, потому что использовал его на протяжении всей гоночной карьеры. Добавил номер 9 — мой номер в Формуле-1», — приводит слова Мазепина «Чемпионат».

Никита отметил, что интересный дизайн можно увидеть на левой стороне шлема: там спрятан его логотип, перетекающий на заднюю часть. Сверху традиционно расположены логотипы команды и спонсоров, сзади — его прозвище Maz и слово «вера».

«Небольшое напоминание о том, что вера в успех важна так же, как и сам успех. Эта надпись всегда была на моих шлемах и помогала мне в сложные моменты», — сказал Мазепин.

Новый сезон Формулы-1 стартует этапом Гран-при в Бахрейне 26-28 марта.