Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сравнила выступление лыжной и биатлонной сборных России на чемпионатах мира-2021.

Экс-спортсменка обратила внимание на то, что российские лыжницы сумели завоевать лишь одну медаль в Оберстдорфе — серебро в эстафете, однако биатлонистки вообще не добрались до подиума. В целом выступление лыжной команды получилось более успешным, считает Резцова.

«Видимо, в биатлоне утеряны методики подготовки, они не хотят слушать ветеранов, считая, что сами всё умеют делать, но на самом деле ничего не умеют, к сожалению. Нарушена система тренировок, сейчас призовые вышли на первый план», — приводит слова Резцовой «Реальное время».

При этом Резцова заявила, что не считает нужным сейчас вновь менять тренерский штаб — лучше оставить специалистов до конца олимпийского цикла.

«В результате: если раньше все соперники нас просто боялись, то сейчас даже не уважают. Это же касается и лыж, где есть только Александр Большунов», — сказала Резцова.

Напомним, на чемпионате мира Большунов завоевал четыре медали: золото, два серебра и бронзу. На ЧМ-2021 по биатлону сборная России поднялась на подиум лишь однажды, заняв третье место в мужской эстафете.