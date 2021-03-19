Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на идею президента РФ Владимира Путина подискутировать с президентом США Джо Байденом в прямом эфире.

Ранее Путин предложил Байдену продолжить дискуссию, но не в формате телефонного разговора, а онлайн, без задержек.

«Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, да и для многих других стран», — сказал Путин.

На своей странице в «Инстаграме» Навка прокомментировала это высказывание и заявила, что гордится президентом страны.

«Переполняет гордость за нашего президента, который своими словами и действиями доказывает, что не место красит человека, а человек место! Сдержано, корректно, конкретно, чётко, в интересах России и мировой стабильности», — написала Навка.

Напомним, Навка является супругой пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.