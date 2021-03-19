Действующая чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная стала обладательницей щенка породы мальтипу.

Питомец получил кличку Одри. Фотографию спортсменки со щенком опубликовал её фан-аккаунт в «Инстаграме».

Напомним, в декабре минувшего года Косторной подарили щенка породы сиба-ину.

На данный момент Косторная вместе со сборной России находится в подмосковном Новогорске, так как является первой запасной на чемпионат мира. Недавно фигуристка вернулась в группу Этери Тутберидзе из Академии «Ангелы Плющенко», которую пополнила в июле минувшего года.

Из-за проблем со здоровьем спортсменка приняла участие лишь в двух турнирах текущего сезона. Сначала она восстанавливалась после травмы, затем заболела коронавирусом и ангиной.