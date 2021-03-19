В Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Церемония будет проходить сегодня, 19 марта, в 14:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь:

Напомним, стадию 1/8 финала преодолели «Ливерпуль» (Англия), дортмундская «Боруссия» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Порту» (Португалия), «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» (Испания), «Челси» (Англия) и «Бавария» (Германия).

Первые матчи 1/4 финала запланированы на 6 и 7 апреля. Ответные встречи состоятся на 13 и 14 апреля.

Финальный матч Лиги чемпионов будет проходить в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе «Ататюрка» 29 мая.