Александр Хацкевич покинул пост главного тренера «Ротора». Информация об этом появилась на официальном сайте волгоградского клуба.

«Руководство клуба приняло решение освободить специалиста от занимаемой должности», — гласит сообщение на сайте.

Хацкевич занимал пост главного тренера «Ротора» с 2019 года, до этого он работал в киевском и минском «Динамо» и сборной Белоруссии, а также входил в тренерский штаб сборной Украины.

После 23-х туров «Ротор» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей и рискует потерять прописку в чемпионате России. Отставание от 12-го места, гарантирующего участие в следующем розыгрыше турнира, составляет восемь очков.

В предыдущем матче волгоградская команда потерпела разгромное поражение от «Ростова» со счетом 0:4.