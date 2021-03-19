Согласно обновленным данным, в России на пятницу, 19 марта, зафиксированы 9 699 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 4 437 938, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было проведено более 116,7 миллиона тестов. 94 267 человек скончались, 4 049 373 зараженных успешно преодолели болезнь. У 294 298 россиян заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 443 россиян, 12 337 человек выписаны по выздоровлению.

Наибольший прирост заболевших вновь зафиксирован в Москве: 1809 новых случаев за последние 24 часа. В Санкт-Петербурге за сутки добавился 921 новый пациент, в Московской области — 605.