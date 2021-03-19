Норвежский эксперт Ула Лунде раскритиковал тренерский штаб сборной Швеции по биатлону за приглашение Стины Нильссон на Кубок мира.

В межсезонье олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Нильссон перешла в биатлон. Предстоящий этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) станет для нее дебютным, до этого она выступала на Кубке IBU и чемпионате Европы.

«Меня удивило её попадание в состав. Стина не показывала того лыжного хода, который был в прошлом году. Что касается стрельбы, то всё получается так, как я и предполагал. Она не заслужила вызов на Кубок мира, если посмотреть на её результаты в Кубке IBU», — приводит слова Лунде NRK.

Напомним, в 2018 году в Пхенчхане Нильссон завоевала золотую медаль Олимпиаде в личном спринте. Также спортсменка является двукратной чемпионкой мира по лыжным гонкам и пятикратным серебряным призером чемпионатов мира. В сезоне-2018/19 Стина выиграла спринтерский зачет Кубка мира.